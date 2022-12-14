14 декабря 2022, 02:59
Правительство Тюмени рассказало, когда откроется главный каток города
Правительство Тюмени: главный каток города откроется 17 декабря
Открытие самого большого катка Тюмени состоится 17 декабря в 18:00. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу правительства города.
«17 декабря в 18:00 состоится праздничное открытие самого большого катка на набережной реки Туры», — говорится в сообщении.
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Власти пообещали «новогоднюю сказку». Посетителей ожидает представление и дискотека на льду, заключили в мэрии.
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Тюмень
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