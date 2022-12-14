Власть 14 декабря 2022, 02:59 Правительство Тюмени рассказало, когда откроется главный каток города Правительство Тюмени: главный каток города откроется 17 декабря

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Открытие самого большого катка Тюмени состоится 17 декабря в 18:00. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«17 декабря в 18:00 состоится праздничное открытие самого большого катка на набережной реки Туры», — говорится в сообщении.

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Власти пообещали «новогоднюю сказку». Посетителей ожидает представление и дискотека на льду, заключили в мэрии.

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