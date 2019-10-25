Правительство согласовало налоговые послабления для арктических проектов по газу и нефти

«Роснефть» получит обнуление НДПИ сроком на 12 лет. Оно будет действовать только для некоторых месторождений. Кроме того, компания сможет получить спецрежим для налога на добавленный доход.

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Вице-премьер Юрий Трутнев после совещания с министром финансов Антоном Силуановым и министром регионального развития Дмитрием Козаком сообщил: параметры льгот для нефтегазовых проектов Арктики согласованы. По его словам, модифицированный налог на добавленный доход будет доступен для новых арктических месторождений, которые расположены на суше.

Сейчас от выручки с продажи нефти отнимают 50% ставки НДПИ и понесенные затраты. Так рассчитывается налоговая база по НЖДД. Новые льготы обнулят НДПИ на 12 лет. Это начнет действовать с того момента, как выработка превысит 1%. После этого НДПИ будут постепенно повышать.

В бюджет, по приблизительным подсчетам, из-за льгот не будет поступать 60-70 миллиардов рублей ежегодно. Но эти потери рассчитаны при условии стоимости нефти 60 долларов за баррель.

«По сути, здесь может идти речь об изменении цены отсечения, и финансирование в этой части пойдет с учетом наполнения Фонда национального благосостояния», — подчеркнул вице-премьер.