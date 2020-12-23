Правительство скорректировало нацпроекты

Кабинет министров скорректировал национальные проекты. Об этом объявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании Госсовета.

«Правительство уже скорректировало национальные проекты в соответствии с обновленными целями и задачами», — привел слова Мишустина ТАСС.

Премьер страны добавил, что по каждому проекту выделили общественно значимые результаты, которые влияют на улучшение качества жизни населения. Кроме того, они влияют на ведение предпринимательской деятельности. Также специалисты описали показатели достижения целей.

По словам Мишустина, в течение трех лет на реализацию единого национального плана будет выделено более 39 триллионов рублей. Для подготовки плана сформировали 25 межведомственных рабочих групп, в которые вошли сотни представителей почти всех ведомств и министерств.

«Они тщательно рассматривали все детали, осуществляли декомпозицию национальных целей развития. На реализацию единого плана выделяются серьезные ресурсы: в следующие три года — более 39 триллионов рублей, или около 13 триллионов рублей в год», — процитировало главу правительства РИА «Новости».

Мишустин отметил, что теперь расходы бюджета будут тесно связаны с достижением национальных целей.