Медведев поздравил новое правительство с началом работы

«Поздравляю новый состав правительства России с началом работы!», — написал Медведев.

Он также пожелал Кабмину эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед страной. Кроме того, Медведев поблагодарил бывших коллег за профессиональную работу «в весьма непростых условиях».

Накануне возглавлявший восемь лет российское правительство Дмитрий Медведев отписался от аккаунта Кабмина в Instagram.

Кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушел в отставку 15 января после того, как президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Медведев должен получить пост заместителя председателя Совета безопасности. Эта должность была создана специально для него.

Пост премьер-министра России занял экс-руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Вместе с ним в правительство пришли девять новых министров. «360» собрал все, что известно о новых главах федеральных ведомств.