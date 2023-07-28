Власть 28 июля 2023, 21:23 Правительство России утвердило изменения в Положении о призыве на военную службу Кабмин: постановка или снятие с воинского учета может происходить без личной явки РИА «Новости»

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Встать на воинский учет или сняться с него теперь можно без личной явки гражданина в военкомат. Об этом свидетельствуют изменения, внесенные правительством России в Положение о призыве на военную службу.

«[Поправки] предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета», — говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

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Актуальность и достоверность предоставляемых сведений обеспечат ряд ведомств, в том числе МВД, ФСИН, ПФР и другие. Внести изменения в реестр можно через портал госуслуг. Повестки в военкомат также будут размещаться на портале госуслуг, а также дублироваться в электронной почте или на бумажном носителе.

Поправки приняты в рамках развития закона о цифровизации воинского учета, который правительство одобрило в апреле 2023 года.