27 декабря 2022, 16:57
Правительство России проверит расходование средств на военные нужды
Премьер Мишустин: правительство РФ проверит расходование средств на нужды СВО
Правительство России запланировало проверку расходования средств на нужды спецоперации. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов.
Председатель правительства назвал «значимым вопросом» контроль за использованием бюджетных средств в этой сфере.
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«Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружений, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов», — процитировал ТАСС главу кабмина.
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Мишустин указал на то, что за два месяца работы координационного совета, созданного по указу президента Владимира Путина, удалось «существенно активизировать» работу промышленных предприятий в интересах спецоперации. Технологические препятствия в производственных процессах выявили и оперативно устранили, поставки вооружений, военной и специальной техники, средств индивидуальной бронезащиты в войска наладили. Мишустин призвал продолжать работу в том же ключе. Он указал на то, что промышленность страны «справляется с текущими вызовами», но еще многое предстоит сделать.
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