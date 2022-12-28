28 декабря 2022, 17:16
Правительство России признает награды ученых и квалификации жителей новых регионов
Мишустин: Россия признает квалификации и ученые степени жителей новых регионов
Все уровни образования и квалификации, ученые степени жителей новых регионов будут признаны в РФ. Указ правительства анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. Его процитировали на сайте ведомства.
«Все уровни образования, квалификации, ученые степени, звания жителей новых регионов будут также признаны», — сказал он.
Реклама
Мишустин сделал это заявление в рамках итогового заседания правительства. Также премьер пообещал, что ученые — жители новых регионов страны в России станут получать соответствующую ежемесячную денежную выплату. Эта мера поддержки касается членов национальных академий наук.
Реклама
Кроме того, Мишустин обратил внимание участников собрания на необходимость должного отношения к учителям и преподавателям из ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. По его словам, для них нужно создать все необходимые условия по стандартам и по нормам России.
ДНР
ЛНР
Правительство РФ
Михаил Мишустин
Реклама
Реклама