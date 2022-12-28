Власть 28 декабря 2022, 17:16 Правительство России признает награды ученых и квалификации жителей новых регионов Мишустин: Россия признает квалификации и ученые степени жителей новых регионов РИА «Новости»

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Все уровни образования и квалификации, ученые степени жителей новых регионов будут признаны в РФ. Указ правительства анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. Его процитировали на сайте ведомства.

«Все уровни образования, квалификации, ученые степени, звания жителей новых регионов будут также признаны», — сказал он.

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Мишустин сделал это заявление в рамках итогового заседания правительства. Также премьер пообещал, что ученые — жители новых регионов страны в России станут получать соответствующую ежемесячную денежную выплату. Эта мера поддержки касается членов национальных академий наук.

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Кроме того, Мишустин обратил внимание участников собрания на необходимость должного отношения к учителям и преподавателям из ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. По его словам, для них нужно создать все необходимые условия по стандартам и по нормам России.