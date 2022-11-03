Правительство России предложило усилить мониторинг соцсетей на предмет разжигания ненависти | 360°

Власть 03 ноября 2022, 16:31 Правительство России предложило усилить мониторинг соцсетей на предмет разжигания ненависти Замруководителя администрации президента России Магомедов: надо строже мониторить соцсети piqsels

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Надо усилить мониторинг социальных сетей на фейки о Вооруженных силах России и на предмет разжигания ненависти. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Владимира Путина Магомедсалам Магомедов, передало РИА «Новости».

По его словам, российскому обществу необходима консолидация на фоне действий стран Запада.

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«Обращаю внимание на необходимость качественного мониторинга информационных ресурсов, социальных сетей на предмет выявления в текущий сложный период фактов разжигания межнациональной и межрелигиозной розни, русофобии и фейков о вооруженных силах и мобилизации», — сказал он на пленарном заседании в рамках III Всероссийского форума «Народы России».

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Магомедов отметил категорическую недопустимость публичного проявления такого рода от лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе, а также от учителей в школах и преподавателей вузов.

Публицист Иван Новоселов заявил, что блокировка Facebook* и Instagram* оставила Украину и ее кукловодов без инструмента пропаганды. По его мнению, Россия должна увеличить свое присутствие во всемирной Сети.

* Instagram и Facebook принадлежат американской компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.