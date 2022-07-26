Правительство России похвалило контрразведчиков РФ за эффективную работу

Контрразведчики России ведут высокоэффективную работу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с прессой.

«Разумеется, это весьма и весьма эффективная работа наших контрразведчиков», — сказал Песков.

Он отметил, что оценку сформировали на основе отзыва из Федеральной службы безопасности (ФСБ). Ранее сотрудники этого ведомства поймали коллег с Украины на попытке угона российских боевых самолетов. Также представители СБУ хотели завербовать военнослужащих из РФ. Украинские разведчики предложили им два миллиона долларов и европейское гражданство за угон самолета.

Однако попытка заполучить транспорт так и не удалось: сотрудников СБУ задержали и отправили на допрос. Там они поделились весьма ценными для ВС России данными о ситуации внутри ВСУ. Об этом сообщил RT.