Правительство России подготовит план глобального энергоперехода

Российское правительство готовит план действий, которые помогут адаптировать экономику страны к глобальному энергетическому переходу. Как сообщило «РИА Новости», такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Тема энергетики в России обсуждалась на совещании с вице-премьерами. Мишустин назвал очень важной темой вызовы, которые связаны с изменением климата. Премьер указал, что президент России Владимир Путин тоже обращал на это особое внимание во время своего послания парламенту.

Мишустин добавил, что сейчас весь мир ставит перед собой цель постепенно перейти к низкоуглеродной энергетике. Россия тоже должна быть подготовленной к тому, чтобы постепенно уменьшать использование нефти, газа и угля. План такого перехода премьер поручил разработать уже до конца этого года.

«Все соответствующие поручения подписаны, по ключевым направлениям подготовки экономики к условиям низкоуглеродного развития в правительстве будут созданы специальные рабочие группы», — отметил Мишустин.

Глава правительства добавил, что координацию всего процесса он поручил первому заместителю председателя кабмина Андрею Белоусову.