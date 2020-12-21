Правительство России одобрило кредит Белоруссии на $1 млрд

Согласно тексту документа, Министерству финансов, МИД России и другим ведомствам поручили провести переговоры с белорусской стороной для заключения соглашения о предоставлении денег.

Минск получит кредит двумя траншами по 500 миллионов долларов. Первая партия средств поступит до конца этого года, вторая — в 2021-м. Задолженность станут рассчитывать в российских рублях.

В середине сентября президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко пообещал выдать государственный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Как отметил министр финансов Антон Силуанов, речь идет о трех одинаковых траншах: один от Евразийского фонда стабилизации и развития и два от России. По словам главы Минфина, за этот счет Минск погасит долги перед «Газпромом» в размере 330 миллионов долларов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что направил в Россию 200 миллионов долларов в счет погашения долга за газ. По его словам, остальная часть средств пошла больницам, где лечат больных коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что его планы по погашению кредита перечеркнула вторая волна пандемии.