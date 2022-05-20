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    20 мая 2022, 11:46

    Правительство России направило 149 млрд рублей на строительство школ в регионах

    Анна Усачева

    Новые школы появятся в регионах России. Кабмин выделил на это 149 миллиардов рублей. Об этом написали на сайте правительства России.

    Правительство России направило 149 млрд рублей на строительство школ в регионах

    «Чтобы помочь территориям реализовать эти проекты, федеральный центр направит туда более 149 миллиардов рублей. Субсидии получат 64 региона», — сообщили представители ведомства.

    Меру утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Представители регионов заявили, что готовы к началу работы по строительству новых учебных заведений. Кроме того, они также выделят деньги на строительство школ и планируют привлекать инвесторов.

    Бюджет направят на создание 167 современных школ. Всего в России планируют открыть 159,5 тысячи дополнительных учебных мест.

    Данная мера станет очередным этапом по развитию среднего образования в России. Первая ступень прошла прошлой весной. Тогда правительство распределило между регионами 53,7 миллиарда рублей. Во время следующего этапа — он прошел в сентябре — распределили более 74,3 миллиарда рублей. Кроме того, в конце 2021 года правительство выделило свыше 35,8 миллиарда рублей.