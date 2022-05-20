Правительство России направило 149 млрд рублей на строительство школ в регионах

Новые школы появятся в регионах России. Кабмин выделил на это 149 миллиардов рублей. Об этом написали на сайте правительства России.

«Чтобы помочь территориям реализовать эти проекты, федеральный центр направит туда более 149 миллиардов рублей. Субсидии получат 64 региона», — сообщили представители ведомства.

Меру утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Представители регионов заявили, что готовы к началу работы по строительству новых учебных заведений. Кроме того, они также выделят деньги на строительство школ и планируют привлекать инвесторов.

Бюджет направят на создание 167 современных школ. Всего в России планируют открыть 159,5 тысячи дополнительных учебных мест.

Данная мера станет очередным этапом по развитию среднего образования в России. Первая ступень прошла прошлой весной. Тогда правительство распределило между регионами 53,7 миллиарда рублей. Во время следующего этапа — он прошел в сентябре — распределили более 74,3 миллиарда рублей. Кроме того, в конце 2021 года правительство выделило свыше 35,8 миллиарда рублей.