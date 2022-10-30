Правительство России дополнило перечень недружественных стран | 360°

Важное 30 октября 2022, 11:30 Правительство России дополнило перечень недружественных стран Кабмин России: список недружественных стран дополнили Британские заморские территории РИА "Новости"

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Правительство России дополнило перечень недружественных стран, включив в него 11 Британских заморских территорий. Об этом сообщили на сайте кабмина.

«В перечень добавлено еще 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России», — сказано в сообщении.

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В список внесли Бермуды, Британскую антарктическую территорию и Британскую территорию в Индийском океане. В него также вошли острова Кайман, Питкэрн, Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. Кроме того, в перечне оказались Фолклендские острова, Монтсеррат, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

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В правительстве напомнили, что первоначально в списке значились три подконтрольные Британии территории — остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. Теперь все 14 заморских территорий Соединенного королевства входят в перечень недружественных стран России.

Правительство России утвердило перечень недружественных стран и территорий в начале марта 2022 года. В него внесли Великобританию, включая Джерси, Британские Виргинские острова, государства — члены Европейского союза и другие страны.