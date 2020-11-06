Правительство России будут формировать по-новому. Указ подписал Путин

Президент России Владимир Путин подписал новый закон о правительстве. Он вступает в силу уже сегодня.

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации 6 ноября.

Этот документ вынес на рассмотрение парламента Путин, его подготовили в рамках реализации новых положений Конституции. Закон заменит собой действующее законодательство в этой сфере, которое было принято в 1997 году.

Подписанный президентом закон предусматривает новый порядок формирования кабинета министров, закрепленный в основном законе. Теперь глава государства сможет назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после того, как их кандидатуры утвердит Госдума.

Эти изменения не относятся к назначению министров силового блока и главы МИД: они смогут получить должность после того, как президент проконсультируется с Советом Федерации. Ведомство должно будет вынести решение и сообщить его главе государства не позднее чем за одну неделю.

Закон также предусматривает, что президент в течение первых двух недель после вступления в должность или отставки правительства должен предложить Госдуме кандидата на пост премьер-министра. Если председатель правительства добровольно ушел в отставку, его отстранил от обязанностей президент, или его кандидатуру отвергла Госдума, лидер России должен предложить кандидатуру премьер-министра в нижнюю палату парламента. Президент должен сделать это не позднее чем через две недели.

Премьер-министр, которого утвердит Госдума, должен будет предложить кандидатуры вице-премьеров и министров за две недели со дня вступления в должность. Госдума может рассматривать предложенных им претендентов на посты в течение одной недели.

Если Госдума трижды отклонит кандидатуру премьера, то президент назначит его без утверждения парламентом. В таком случае глава государства сможет распустить Думу. Такой же порядок будет действовать в случае отклонения кандидатур вице-премьеров и министров: президент сможет распустить нижнюю палату, если вакантными останутся более 1/3 должностей в кабмине. В учет не идут сотрудники силового блока. Также президент имеет право освободить от должности любого из членов правительства без роспуска кабинета министров.