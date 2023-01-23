Эксклюзив 23 января 2023, 17:11 Правительство Росси законодательно закрепит ответные меры на потолок цен на нефть и газ Эксперт Юшков: ответные меры на потолок цен превратят в иерархию законов Unsplash

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Российские власти анонсировали скорый запрет на сотрудничество с иностранными компаниями при упоминании потолка цен в контрактах.в ближайшее время примет постановление, запрещающее компаниям РФ включать в экспортные контракты ссылки на введенный Западом потолок цен на нефть, узнал «Коммерсант». Ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «360 отметил, что этот шаг — не более, чем выстраивание ответной меры на действия Запада.

«Ничего принципиально нового в этом анонсе нет: ранее президент России Владимир Путин издал похожий указ», — отметил он.

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В том документе прописывалось, что российским компаниям из энергетической сферы нельзя упоминать в контрактах учет потолка цен на газ и нефть из России.

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«После этого правительство описывает иерархию нормативных актов», — дополнил Юшков.

По его словам, в дальнейшем необходимо описать и другие нюансы ответной меры.

«Потолок цены — не запрет покупать российскую нефть по каким-либо ценам. Это запрет ее перевозить по стоимости выше потолка. Если владельцы танкеров взялись за перевозку энергоносителя из РФ, то им нужны копии коммерческого соглашения на куплю-продажу определенной партии в танкере», — описал Юшков.

Он отметил, что если в документе если там прописана формула ценообразования, которая позволяет получать допустимую стоимость барреля, тогда перевозчики возьмутся за дело. Если же потолок цен исключит выгоду для российских компаний, то те откажутся от поставок продукции за рубеж.

Юшков отметил, что представители РФ изначально отмечали, что этот тип санкций обрушит рыночные отношения.