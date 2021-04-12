Правительство РФ внесло в ГД проект об отмене налогового соглашения с Нидерландами

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Об этом говорится в документе, опубликованном в электронной базе нижней палаты парламента, написал ТАСС.

«Королевство Нидерландов не согласилось с предложением Российской Федерации, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам», — передала «Вечерняя Москва» текст законопроекта.

Уточняется, что такая необходимость в соглашении появилась, когда в марте текущего года президент Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на заграничные счета. Это решение позволяло выводить прибыль из страны, уплачивая налоги по ставке в 2-3%.

В настоящий момент Нидерланды — одна из самых популярных юрисдикций для вывода средств из РФ. По этой причине требовались новые меры, которые бы учитывали поручение Путина. Королевство настаивало на расширении списка доходов, облагаемых по низким ставкам. Из-за этого соглашение пришлось денонсировать.