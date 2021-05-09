Правительство РФ подумает над ограничением экспорта бензина

Проект об ограничении экспорта нефтепродуктов в исключительных случаях рассмотрят в Правительстве России после майских праздников. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, написало РИА «Новости».

«Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости, — заявил он.

Ранее Минэнерго предложило внести 13 наименований нефтепродуктов в список товаров, которые очень важны для внутреннего рынка России. При этом на эти продукты в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта. Сейчас речь идет про бензин марок 80, 92, 95, 98, а также легкие дистилляты. Экспорт топлива из России могут ограничить на три месяца, чтобы не допустить роста цен на топливо.

Первым о возможном введении ограничений на экспорт топлива из России заговорил вице-премьер РФ Александр Новак. Он говорил, что такая мера в правительстве обсуждается как временная. В 2018 году кабмин уже обещал ввести ограничения на вывоз топлива, если нефтяники не смогут добровольно нарастить предложение внутри страны. Однако тогда в итоге отказались от этого решения.

С 1 января 2023 года в России проиндексируют индикативную цену бензина на 3%. А начиная с 1 января 2022 года в планах идет снижение с 5 до 3% ежегодной индексации базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу.