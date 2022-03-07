Правительство РФ огласило правила сделок с иностранными компаниями

Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будет одобрять правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Постановление, устанавливающее такой порядок, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили на сайте кабмина.

Согласно документу, российская компания-резидент или иностранная фирма из недружественных стран обязаны обратиться с заявлением о разрешении на сделку. В документе должна содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая данные о бенефициарных владельцах компании.

«На основе анализа поступивших документов и характера будущего соглашения будет приниматься решение об одобрении или отказе в его реализации. При этом может быть выдано разрешение на проведение сделки с обозначением условий ее исполнения», — уточнили в пресс-служба правительства РФ.

Главной целью этой работы названо обеспечение финансовой стабильности страны «в условиях внешнего санкционного давления».

Михаил Мишустин отдельным распоряжением расширил состав правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В нее включены представители ЦБ и администрации президента.

Правительство РФ утвердило перечень недружественных стран и территорий 7 марта. В список вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Согласно указу президента, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. Должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет «С» на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по действующему курсу ЦБ.

Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 миллионов рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).

В «Газете.ru» напомнили, что в конце февраля США и Евросоюз ввели ограничения против российских властей, в частности в отношении президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова, и российских компаний. ЕС также ввел ограничительные меры в отношении зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а также против некоторых оборонных предприятий.