Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2021 год

В документе говорится о необходимости одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 году" и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2021 году».

В него нужно включить положения, касающиеся новых нормативов зачисления доходов от уплаты налога на доходы физических лиц. Это связано с внесением изменений в Налоговый кодекс России о повышении на два процентных пункта ставки налога на доходы физических лиц, которые превышают пять миллионов рублей в год.

После этого проект следует внести в Государственную думу в установленном порядке.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что документ призван не только обеспечить финансирование всех обязательств государства и стабильность бюджетной системы. Помимо этого еще и важно поддержать экономику в период восстановления на фоне пандемии коронавируса, сделать все возможное для ее устойчивого развития, а также достижения национальных целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным.