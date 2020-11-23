Российский кабмин решил ликвидировать восемь структур в рамках реформы институтов развития. Их эффективность ранее вызывала критику со стороны Счетной палаты. В том числе, три структуры, отвечающие за развитие Дальнего Востока.

Об этом информирует РБК со ссылкой на источники, знакомые с утвержденной концепцией реорганизации ведомств. Один из собеседников издания уточнил, что целью реорганизации является создание единых механизмов «управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями».

Предположительно, будут ликвидированы: Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что весь функционал институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится.

«Возможно, будет объединение нескольких юридических лиц в одно, более сильное, с оптимизацией пересекающихся расходов», — заявил Чекунков.

Часть функций институтов перейдет к ВЭБ.РФ. На базе госкорпорации будет создан единый институт развития, в который войдут Российский экспортный центр, Корпорацию «МСП», ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд «Сколково», «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

К профильным государственным ведомствам отойдет функционал, касающийся трудовых ресурсов, инвестиций, субсидий и грантов.

Несколько инсайдеров сообщили URA.RU, что в рамках реформы обсуждается уход с поста главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Ему будет предложена новая должность. Какая — пока неизвестно.