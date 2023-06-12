Власть 12 июня 2023, 00:13 Правительство рассмотрит четыре варианта обеспечения жильем сотрудников ОПК Мантуров: программа льготного арендного жилья заработает для сотрудников ОПК РИА «Новости»

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Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о четырех вариантах обеспечения жильем сотрудников ОПК. В частности, это субсидирование 50% стоимости аренды на вторичном рынке, сообщило РИА «Новости».

Другой вариант — аренда организациями ОПК специально построенного или выкупленного жилья для последующей сдачи в наем работникам. Также рассматриваются субсидирование строительства быстровозводимых металлокаркасных общежитий для предоставления работникам и субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам.

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По словам Мантурова, в 2023–2024 годах будет запущена программа льготного арендного жилья для сотрудников ОПК. Уже сейчас ведется работа по ее ускоренному запуску.

Финансирование программы предусмотрено в бюджете. Ведется проработка вопроса с учетом его актуальности, чтобы запустить процесс уже в этом году.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение Минпромторгу перевести входящие в оборонно-промышленный комплекс заводы на бережливое производство. Министерству рекомендовали использовать накопленный опыт по повышению производительности труда за счет методов бережливого производства на приоритетных заводов в сфере ОПК.