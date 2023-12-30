Власть 30 декабря 2023, 10:44 Правительство продлило запрет на вывоз риса из России до 30 июня Freepik

Читать 360tv в

Временный запрет на вывоз риса ввели для поддержания стабильности на внутреннем рынке России. Ограничения продлятся до 30 июня 2024 года, документ опубликовали на сайте правительства.

Запрет на экспорт не коснется поставок в государства, входящие в Евразийский экономический союз, а также в Абхазию и Южную Осетию. В качестве исключения рис смогут отправлять за рубеж для оказания гумпомощи или в рамках международных транзитных перевозок.

Реклама

Правительство также установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз зерновых культур и подсолнечного масла из ДНР и ЛНР.

«Решение принято с учетом достаточной обеспеченности внутреннего рынка такой продукцией и позволит поддержать производителей из новых регионов», — указали в документе.

Ранее правительство на два года ограничило экспорт техники. Запрет коснулся медицинского и технологического оборудования, турбин, сельхозтехники, ядерных реакторов и других видов устройств и установок.