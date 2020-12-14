Правительство продлило программу поддержки авиакомпаний и аэропортов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы поддержки авиакомпаний и аэропортов. Они пострадали из-за ограничительных мер по коронавируса.

«Принято решение продлить программы субсидирования аэропортов и авиакомпаний и увеличить для перевозчиков размеры государственной поддержки. Соответствующее постановление правительства уже подписано», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Его процитировало РИА «Новости».

Правительство выделит около двух миллиардов рублей на обновление инфраструктуры аэропортов. Глава кабмина напомнил, что сначала меры поддержки для госкомпаний были рассчитаны на самые тяжелые месяцы. Это периоды с февраля по июль, когда деловая активность оказалась понижена. Теперь же частично компенсировать потери хотят за период с августа по ноябрь.

Для дальневосточных авиакомпаний станут применять дополнительный повышающий коэффициент. Повысится ставка для расчета субсидий за каждого пассажира, который не совершил полет из-за ограничений по коронавирусу. Аэропорты смогут подать заявки на компенсацию расходов еще за один месяц. Ранее программа ограничивалась одним кварталом.

Мишустин напомнил, что на стабилизацию работы индустрии в условиях пандемии правительство выделило более 34 миллиардов рублей.

«Продление программ субсидирования поможет этому сектору преодолеть финансовые трудности, самое главное — сохранить кадровый потенциал», — резюмировал он.

Россия прекратила полеты за рубеж в конце марта 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Авиакомпании потерпели огромные убытки. Летом, когда ситуация улучшилась, из РФ начали летать самолеты в некоторые страны. Среди них — Великобритания, Турция, Швейцария. При этом границы с некоторыми государствами могут быть закрыты до осени 2021 года.