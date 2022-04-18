Правительство предусмотрело специальные выплаты для помогающих больным COVID-19

Российский кабмин выделил дополнительное средства на страховые выплаты социальным и медицинским работникам, которые помогают больным с ковидом. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Еще более 3,3 миллиарда рублей будет направлено на страховые выплаты медицинским работникам, которые помогают больным с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сказано в сообщении на сайте кабмина.

Согласно указу президента, дополнительные страховые гарантии могут получить врачи, младший и средний медицинский персонал, водители машин скорой помощи, которые заразились при контакте с пациентами.

Кроме того, свыше 2,2 миллиарда рублей пойдут на специальные социальные выплаты медикам, которые работают в военных частях, противопожарной службе, органах внутренних дел, других ведомствах. Эти специалисты, как и гражданский медперсонал, помогают заболевшим и рискуют свои здоровьем. Еще 2,5 миллиарда выделили на выплаты работникам социальных учреждений, которые работают с ковидными пациентами и людьми из группы риска. Деньги направят тем, кто ухаживает за людьми из домов престарелых, интернатов для инвалидов и других подобных учреждений.