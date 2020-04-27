Правительство представит третий пакет мер поддержки экономики 30 мая

Он подчеркнул, что новые меры направлены на восстановление нормального ритма работы экономики. Все поступившие предложения он поручил проработать министерству экономического развития. Ведомство сведет их в единый документ и представит на рассмотрение правительства в ближайший четверг, 30 апреля.

Михаил Мишустин напомнил, что принятые во втором антикризисном пакете меры, направленные на поддержку граждан и экономики, уже начали действовать.

В частности федеральные доплаты медицинским работникам, которые сейчас ведут борьбу с коронавирусом, не будут облагаться налогом. Речь идет о дополнительных выплатах в 80 тысяч рублей врачам, в 50 тысяч рублей медицинскому персоналу и врачам скорой помощи, в 25 тысяч рублей младшему персоналу, фельдшерам и водителям скорой помощи.

«Прошу глав субъектов Российской Федерации сохранять и свои региональные доплаты медикам», — подчеркнул премьер-министр.

Программу беспроцентного кредитования банками расширили средних и крупных предприятий из пострадавших отраслей расширили. Гарантии по кредитам теперь обеспечивает ВЭБ. РФ. Это значит, деньги начнут выдавать быстрее.

Мишустин указал, что по поручению президента кабмин предусмотрел меры поддержки системообразующих предприятий, на которых занято большое количество людей. «Такие компании получат кредиты на пополнение оборотных средств и сохранение занятости по ставке не более 5%. Каждая компания — до 3 миллиардов рублей», — заключил Мишустин.

«Средства компаниям будут предоставляться из расчета 1 МРОТ на каждого сотрудника. Получатели такой поддержки должны максимально сохранить рабочие места, на уровне не менее 90%. Мы должны исключить все барьеры, мешающие предоставлять эту помощь добросовестным предпринимателям», — заявил Михаил Мишустин.

Кроме того премьер-министр отметил, что правительство постоянно изучает ситуацию на рынке труда. Потерявшие работу граждане с 1 марта могут получить увеличенное пособие по безработице. Также для финансовой помощи они могут ежемесячно получить по три тысячи рублей на несовершеннолетних детей.

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается неравномерно. Пока в некоторых регионах эпидемиологическая ситуация остается напряженной, в других — начинают работать заводы, а местные власти смягчают режим самоизоляции, благодаря улучшению ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По данным на 27 апреля, коронавирус выявили у 87 147 россиян из которых умерли 794 человека. Выздоровели после заражения 7346 человек.