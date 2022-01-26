Правительство предложило ставить цифровую маркировку на новые виды товаров

Минпромторг предложил ставить цифровую маркировку на новые виды товаров: овощные, фруктовые и рыбные консервы. Такое постановление вышло на сайте правовых актов.

Для того чтобы проверить систему цифровых маркировок в действии, Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке рыбных консервов с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года. Овощные, фруктовые и мясные консервы промаркируют с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года.

По выпущенному документу, Минпромторг и Минсельхоз должны до 15 мая 2022 года разработать рекомендации по проведению маркировки в тестовом режиме. Результаты эксперимента должны быть переданы правительству РФ до 1 октября 2022 и 1 февраля 2023 года.

За проведение тестовой маркировки ответственным будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Организации порекомендовали до 15 апреля 2022 года представить требования к системе, которую используют для эксперимента, в том числе по защите данных в ней.