Правительство предложило смягчить проект закона о «значимых сайтах»

«Яндекс» и Mail.ru раскритиковали законопроект о «значимых сайтах» Подробнее

Кроме того, в правительстве отметили, что нужно определить четкие критерии по которым тот или иной информационный ресурс может получить статус значимого. Документ, где будут собраны признаки значимости сайтов, сделают закрытым, чтобы исключить внешнее влияние.

Перечень ограничений в отношении значимых информационных ресурсов тоже будет недоступен широкой общественности.

Законопроект о значимых ресурсах для информационной инфраструктуры России внес на рассмотрение в Госдуму депутат Антон Горелкин. В документе говорилось, что владеть таким ресурсом может только отечественная компания, где доля иностранного участия не превышает 20%. В случае нарушения этих условий в России запретят услуги и рекламу этого ресурса.

Сам автор законопроекта уточнял, что к значимым информационным ресурсам он относит и IT-компании, в том числе «Яндекс» и Mail.ru Group. Обе эти компании заявили, что в действующей редакции документ принимать нельзя и он требует доработки. Представители «Яндекса» отметили, что принятие закона приведет к разрушению выстроенной системы российского онлайн-бизнеса. Все последствия этого лягут на плечи пользователей.