Правительство предложило отменить налог на роскошь для машин дешевле 10 миллионов рублей

Российское правительство выступило с инициативой повысить базовую ставку транспортного налога на роскошь с действующих трех миллионов рублей до 10 миллионов. Это снизит число людей, которым надо платить повышенный налог. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Еще одно решение касается автомобилистов. Предлагается снизить число тех, кому придется платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 миллионов рублей, а не с трех, как было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее в Минпромторге сообщили, что уже создали соответствующие поправки в налоговый кодекс.

Планку в три миллиона рублей установили в 2014 году. По сведениям «Автостата», средняя цена автомобиля в России за этот период возросла более чем на 80%.

По российскому законодательству владельцы авто стоимостью от трех до пяти миллионов рублей обязаны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5.