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    09 марта 2022, 16:03

    Правительство предложило отменить налог на роскошь для машин дешевле 10 миллионов рублей

    Премьер Мишустин заявил об отмене налога на роскошь для машин дешевле 10 миллионов рублей

    Наза Салех Захи

    Российское правительство выступило с инициативой повысить базовую ставку транспортного налога на роскошь с  действующих трех миллионов рублей до 10 миллионов. Это снизит число людей, которым надо платить повышенный налог. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Правительство предложило отменить налог на роскошь для машин дешевле 10 миллионов рублей

    «Еще одно решение касается автомобилистов. Предлагается снизить число тех, кому придется платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 миллионов рублей, а не с трех, как было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

    Ранее в Минпромторге сообщили, что уже создали соответствующие поправки в налоговый кодекс.

    Планку в три миллиона рублей установили в 2014 году. По сведениям «Автостата», средняя цена автомобиля в России за этот период возросла более чем на 80%.

    По российскому законодательству владельцы авто стоимостью от трех до пяти миллионов рублей обязаны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5.