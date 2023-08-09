Власть 09 августа 2023, 15:15 Правительство попросили отменить ковидные ограничения на проведение митингов Вице-спикер ГД Даванков призвал снять ковидные ограничения на митинги и шествия в регионах РИА «Новости»

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Региональные власти из-за действия «режима повышенной готовности» не дают разрешения на проведение митингов, шествий и пикетов, но в то же время проводят праздничные концерты, заявил зампред Госдумы Владислав Даванков. Он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отменить ковидные ограничения, чтобы проведение этих мероприятий стало возможным. С текстом документа ознакомились журналисты РИА «Новости».

«Прошу вас рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ и управлениям Роспотребнадзора <…> отменить коронавирусные ограничения на проведение митингов, шествий, пикетов», — следует из текста обращения Даванкова.

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Весной в России выявили субштамм коронавируса «арктур». Ранее его распространение зафиксировали в 30 странах, а в двух индийских штатах из-за него даже вернули масочный режим. Ученые из Японии установили, что этот подвид ковида в 1,2 раза заразнее «кракена», что взволновало специалистов во всем мире. По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, этот штамм не спровоцирует резкий подъем заболеваемости.