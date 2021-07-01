Правительство пообещало облегчить подключение газа в ближайшее время

Акты правительства, которые облегчают подключение домовладений к газораспределительным сетям, примут в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам прямой линии, которую провел президент Владимир Путин.

Жители поселка города Усть-Джегуты Карачаево-Черкесской Республики и Медный Рудник Свердловской области во время прямой линии рассказали главе государства о проблемах при подключении. Новак дал поручение обеспечить газификацию в этих местах в максимально короткие сроки.

«Мы уже связались с региональными властями и организациями, ответственными за газификацию, — дано поручение осуществить газификацию в максимально короткие сроки», — сказал он. Его процитировал «Интерфакс».

Вице-премьер обещал, что у все жителей этих населенных пунктов будет возможность подключить себе газ в соответствии с новыми правилами. То есть доведения газопровода до участка будет бесплатным.

«В ближайшее время будут приняты акты правительства, которые позволят значительно облегчить подключение домовладений к газораспределительным сетям», — добавил Новак.

Путин в послании Федеральному собранию поручил до 2023 года обеспечить бесплатную подводку газа в населенные пункты РФ. До территории участков подводка газа должна быть бесплатной.