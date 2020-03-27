    27 марта 2020, 13:09

    Правительство пообещало не бросать россиян за границей. Иностранцам тоже помогут

    Александра Ломейко

    Оставшиеся за границей россияне могут рассчитывать на поддержку государства. Власти не собираются бросать своих граждан. Помогут они вернуться домой и застрявшим в России иностранцам.

    Меры по возвращению российских туристов на родину обсудили на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщило РИА «Новости».

    «Конечно, мы не бросим наших граждан, которые сейчас по разным причинам оказались за границей», — подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Возвращением россиян в страну займутся Минтранс и МИД. Росавиация окажет помощь иностранцам, которые сейчас в РФ.

    Правительство уже подписало соответствующее поручение.

    С 27 марта Россия закрыла пассажирское авиасообщение с остальным миром. Из-за границы соотечественников вывозят чартерными рейсами.

    Активность коронавируса в РФ, считают в Минздраве, снизится к маю. Специалисты отмечают, что этот тип вируса отличается сезонностью. Выявленных случаев тоже может стать больше — из-за увеличения мест, где проводят тестирование.

    В стране к 27 марта выявили 1036 заболевших.