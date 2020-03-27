Правительство пообещало не бросать россиян за границей. Иностранцам тоже помогут

Оставшиеся за границей россияне могут рассчитывать на поддержку государства. Власти не собираются бросать своих граждан. Помогут они вернуться домой и застрявшим в России иностранцам.

Меры по возвращению российских туристов на родину обсудили на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщило РИА «Новости».

«Конечно, мы не бросим наших граждан, которые сейчас по разным причинам оказались за границей», — подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин.

Возвращением россиян в страну займутся Минтранс и МИД. Росавиация окажет помощь иностранцам, которые сейчас в РФ.

Правительство уже подписало соответствующее поручение.

С 27 марта Россия закрыла пассажирское авиасообщение с остальным миром. Из-за границы соотечественников вывозят чартерными рейсами.

Активность коронавируса в РФ, считают в Минздраве, снизится к маю. Специалисты отмечают, что этот тип вируса отличается сезонностью. Выявленных случаев тоже может стать больше — из-за увеличения мест, где проводят тестирование.

В стране к 27 марта выявили 1036 заболевших.