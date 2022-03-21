Правительство пообещало, что запасов гречки и сахара хватит на всех россиян

Сахара и гречки достаточно в России, чтобы удовлетворить внутренний спрос. В этом году посевные площади для гречихи и сахарной свеклы увеличили. Такое заявление сделала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Сейчас хочу успокоить наших граждан: мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех. Ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть», — сказала Абрамченко, докладывая о ситуации премьер-министру Михаилу Мишустину. Ее процитировало РИА «Новости».

Вице-премьер добавила, что посевы сахарной свеклы и гречихи в 2022 году собираются увеличить примерно на 50 тысяч гектаров. Это значит, что будет новый урожай, который обеспечить наличие гречки и сахара в магазинах.

Она обратила внимание, что российский АПК полностью обеспечивает Россию основными продовольственными товарами.

«Никаких предпосылок для дефицита продуктов питания в условиях санкционного давления не наблюдается», — заключила Абрамченко.

Ранее стало известно, что россияне сметают с полок магазинов сахар, а также гречку. Власти не раз говорили, что не нужно устраивать ажиотаж вокруг этих продуктов, они есть в стране в достаточном количестве.