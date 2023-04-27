Власть 27 апреля 2023, 15:04 Правительство получило право делать исключения из спецмер против Украины Путин наделил правительство правом делать исключения из спецмер против Украины РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин наделил правительство страны право делать исключения из специальных мер, действующих против Украины. Соответствующий указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер, определенных в соответствии с настоящим указом», — говорится в тексте документа.

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Право правительства не применять санкции в отношении украинских граждан и компаний возникает на все правоотношения, возникшие после 22 октября 2018 года.

Указ президента вступил в силу со дня его официального подписания.

Ранее Путин заявил, что Россия в зоне специальной операции сражается не с украинцами, а с теми, кто использует их в качестве пушечного мяса. Он отметил, что Россия имеет дело с неонацистским режимом, захватившим Украину.