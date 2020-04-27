Правительство подготовит план по возвращению бизнеса к работе до 30 апреля

Правительство в ближайшие дни должно разработать предложения по поэтапной отмене введенных из-за коронавируса ограничений для предпринимателей. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Я поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву до конца недели подготовить такие предложения», — рассказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Его процитировал РБК.

Он отметил, что Кабмин готовит пакет мер для восстановления нормальной работы экономике. Все поручения воедино должно свести Минэкономиразвития и представить правительству к 30 апреля. Этот план запустят, как только эпидемиологическая ситуация в стране улучшится.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Большинство предприятий временно приостановили свою работу. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на прошлой неделе не исключил, что Путин выступит с обращением к россиянам в последние дни апреля. Пока же несколько регионов уже продлили ограничительные меры на май.

Глава Роспотребназдора Анна Попова считает, что режим самоизоляции нужно продлить до окончания майских праздников. Тем не менее ведомство подготовило рекомендации для восстановления работы некоторых отраслей бизнеса. Это парикмахерские, ателье, автомастерские, химчистки, магазины непродовольственных товаров.

За последние сутки в России зарегистрировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее число заболевших в стране возросло до 87 147.