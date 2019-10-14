Правительство подготовит план обеспечения Дальнего Востока высокоскоростным интернетом

На сайте Кремля опубликовали поручение президента правительству, составленное по итогам заседания президиума Государственного совета.

В частности, в поручение внесен пункт о разработке предложений по интернету на Дальнем Востоке.

«Правительству Российской Федерации: представить предложения по обеспечению до 2024 года широкополосным доступом к сети „Интернет“ домохозяйств и социально-значимых организаций на территории Дальневосточного федерального округа, включая малочисленные и труднодоступные населенные пункты», — гласит поручение.

Правительство должно представить предложения до 1 февраля 2020 года. Ответственным назначили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.