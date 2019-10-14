Правительство подготовит план обеспечения Дальнего Востока высокоскоростным интернетом
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по обеспечению Дальнего Востока высокоскоростным интернетом, сообщил сайт телеканала «Звезда».
На сайте Кремля опубликовали поручение президента правительству, составленное по итогам заседания президиума Государственного совета.
В частности, в поручение внесен пункт о разработке предложений по интернету на Дальнем Востоке.
«Правительству Российской Федерации: представить предложения по обеспечению до 2024 года широкополосным доступом к сети „Интернет“ домохозяйств и социально-значимых организаций на территории Дальневосточного федерального округа, включая малочисленные и труднодоступные населенные пункты», — гласит поручение.
Правительство должно представить предложения до 1 февраля 2020 года. Ответственным назначили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.