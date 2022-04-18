Правительство подготовит конкретные параметры индексации зарплат, соцвыплат и пенсий

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить конкретные параметры повышения социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников. Об уже принятом решении по индексации этих выплат глава государства напомнил на совещании по экономическим вопросам в понедельник, 18 апреля. Трансляция мероприятия есть на РИА «Новости».

Путин отметил, что уровень инфляции сказывается на семейном бюджете россиян.

«В этой связи напомню об уже принятом решении: проиндексировать все социальные выплаты, пенсии и зарплаты специалистов в бюджетной сфере. Конкретные параметры такого повышения должно подготовить правительство», — рассказал президент.

Он добавил, что ключевым условием для обеспечения реального роста доходов граждан являются создание новых хорошо оплачиваемых рабочих мест, усиление экономической динамики развития промышленности и других отраслей.

«Текущая ситуация в целом устойчивая. <…> На достаточно низком уровне находится и количество официально зарегистрированных безработных», — констатировал Владимир Путин.