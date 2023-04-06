Власть 06 апреля 2023, 22:21 Правительство подготовит документ о профобразовании для участников СВО и их семей Мишустин: участники СВО и их семьи смогут пройти профессиональное обучение РИА «Новости»

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Правительство готовится принять постановление о дополнительном профессиональном образовании для участников спецоперации и членов их семей. Об этом заявил на встрече с депутатами Госдумы премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова привел ТАСС.

«Министерством труда внесен проект постановления, которое предусматривает изменения в ряд постановлений правительства, которые регулируют профессиональное обучение отдельных категорий граждан, включая участников специальной военной операции», — сообщил глава кабмина.

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Мишустин добавил, что в ближайшее время правительство примет документ, благодаря которому участники спецоперации и члены их семей, включая членов семей погибших, смогут получить профессиональное образование и пройти дополнительное профобучение.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил предложенные меры поддержки по инвестициям. Глава государства отметил, что динамика внутреннего спроса должна соответствовать ориентирам ЦБ в этой сфере.