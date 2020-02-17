Правительство поддержит проблемные регионы рублем. Мишустин лично все проверит

Мишустин радикально решит вопрос с поддержкой проблемных регионов. Он поручил вице-премьерам разработать программы по развитию таких субъектов и обещал лично объездить страну.

«Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий (регионов со сложной экономической ситуацией — прим. ред.)», — приводит «Коммерсант» слова премьер-министра России Михаила Мишустина.

Глава правительства также напомнил, что курировать подобные регионы будут конкретные министры. Мишустин также призвал своих замов и других членов правительства самостоятельно ездить по России и докладывать, если где-то нужна конкретная помощь. Министры должны знать то, что реально нужно людям, не по бумагам, а со слов самих россиян.

Выделять средства на развитие того или иного региона, необходимо с учетом его специфики. Однако изначально субъектам с проблемами выделят по пять миллиардов рублей из федерального бюджета до 2024 года. Премьер также пообещал, что сам будет регулярно ездить по стране.

Ранее Мишустин подписал постановление об отмене более 3,5 тысячи советских актов, которые либо устарели, либо давно не применялись на практике.