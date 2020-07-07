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    07 июля 2020, 09:37

    Правительство поддержало запрет двойного гражданства для послов РФ

    Анастасия Кременчугская

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности выступила за законопроект, запрещающий иностранное гражданство для российских послов. Об этом сообщил ТАСС.

    Как сказано в документе проекта, изменения обусловлены принятием закона о поправках к российской Конституции.

    «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — цитирует проект отзыва RNS.

    Речь идет о гражданстве иностранного государства, виде на жительство или ином документе, подтверждающем право на постоянное проживание на территории другой страны. Главам дипмиссий запрещается приобретать иностранное гражданство или вид на жительство непосредственно в период исполнения ими своих полномочий.

    Ранее законопроект был внесен в Госдуму 28 февраля нынешнего года. Данная инициатива принадлежит сенаторам Андрею Клишасу и Константину Косачеву. В настоящий момент запрет для сенаторов иметь гражданство других стран или вид на жительство в другом государстве регулируется отдельным законом «О порядке формирования Совета Федерации».