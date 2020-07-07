Правительство поддержало запрет двойного гражданства для послов РФ

Как сказано в документе проекта, изменения обусловлены принятием закона о поправках к российской Конституции.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — цитирует проект отзыва RNS.

Речь идет о гражданстве иностранного государства, виде на жительство или ином документе, подтверждающем право на постоянное проживание на территории другой страны. Главам дипмиссий запрещается приобретать иностранное гражданство или вид на жительство непосредственно в период исполнения ими своих полномочий.

Ранее законопроект был внесен в Госдуму 28 февраля нынешнего года. Данная инициатива принадлежит сенаторам Андрею Клишасу и Константину Косачеву. В настоящий момент запрет для сенаторов иметь гражданство других стран или вид на жительство в другом государстве регулируется отдельным законом «О порядке формирования Совета Федерации».