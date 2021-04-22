Правительство поддержало законопроект о «золотых» визах

Кабмин одобрил разработанный Минэкономразвития законопроект, упрощающий условия получения вида на жительство для иностранных инвесторов и их родственников. Например, им не придется получать разрешение на временное проживание, если они инвестируют средства в соответствии с установленными критериями.

Об этом сообщил РБК глава министерства экономического развития Максим Решетников. Если законопроект будет принят Госдумой на осенней сессии, к лету 2022 года механизм упрощенного ВНЖ для зарубежных инвесторов будет запущен.

«Золотую» визу иностранец сможет получить, если купит в России недвижимость или вложится в капитал российской компании. Доля вклада должна быть не меньше 15 миллионов рублей, стоимость купленной недвижимости — не менее 30 миллионов.

Эксперты считают, что программа заинтересует инвесторов из бывших республик Советского союза. Западных, скорее всего, отпугнут введенные в отношении России санкции.

Во время обсуждения и подготовки законопроекта аналитики предположили, что он обеспечит «стабильный миграционный прирост населения с акцентом на высококачественный человеческий капитал».