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    22 апреля 2021, 22:48

    Правительство поддержало законопроект о «золотых» визах

    Анастасия Кукова

    Кабмин одобрил разработанный Минэкономразвития законопроект, упрощающий условия получения вида на жительство для иностранных инвесторов и их родственников. Например, им не придется получать разрешение на временное проживание, если они инвестируют средства в соответствии с установленными критериями.

    Правительство поддержало законопроект о «золотых» визах

    Об этом сообщил РБК глава министерства экономического развития Максим Решетников. Если законопроект будет принят Госдумой на осенней сессии, к лету 2022 года механизм упрощенного ВНЖ для зарубежных инвесторов будет запущен.

    «Золотую» визу иностранец сможет получить, если купит в России недвижимость или вложится в капитал российской компании. Доля вклада должна быть не меньше 15 миллионов рублей, стоимость купленной недвижимости — не менее 30 миллионов.

    Эксперты считают, что программа заинтересует инвесторов из бывших республик Советского союза. Западных, скорее всего, отпугнут введенные в отношении России санкции.

    Во время обсуждения и подготовки законопроекта аналитики предположили, что он обеспечит «стабильный миграционный прирост населения с акцентом на высококачественный человеческий капитал».