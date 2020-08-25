Правительство поддержало 10-летний срок за отчуждение территорий

Правительство поддержало законопроект, предусматривающий до десяти лет заключения за нарушение территориальной целостности России. Авторами инициативы выступили депутат Павел Крашенниников и сенатор Андрей Клишас.

Документ вошел в первый пакет законопроектов, подготовленный во исполнение обновленной Конституции. 4 июля 2020 года вступили в силу более сотни поправок, среди которых пункт 2.1 статьи 67, устанавливающий, что «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности». Действия, направленные на отчуждение части территории страны, а также призывы к таким действиям «не допускаются».

Исключениями в этом пункте названы: делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами.

Уголовный кодекс собираются дополнить статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». За отчуждение территорий предлагается наказывать лишением свободы от шести до десяти лет. Правительство, как сообщили «Известия», дало положительный отзыв на законопроект. Госдума может рассмотреть документ уже в сентябре. Его одобряют во всех фракциях за исключением КПРФ.