Правительство перевыполнило план по соглашениям с крупным бизнесом

Правительство подписало с бизнесом 25 соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Речь идет о механизме гарантий для крупных игроков, который заработал в октябре 2020 года.

Всего планировалось заключить 20 соглашений СЗПК. К концу декабря было подписано 25 договоров общим объемом 1,12 триллиона рублей. Из них почти 900 миллиардов рублей будет инвестировано до 2024 года, говорил вице-премьер Андрей Белоусов.

До 2024 года правительство планирует заключить с бизнесом не менее тысячи подобных соглашений общим объемом 14 триллионов рублей.

СЗПК предлагает инвесторам неизменность условий по налогам, землепользованию и градостроительной деятельности на срок от 6 до 20 лет. А также субсидии на строительство инфраструктуры, уточнила «Газета.Ru».

В 2021 году власти расширят список отраслей экономики, которые могут претендовать на специальные условия. В апреле заработает информационная система «Капиталовложения», заключение договоров перейдет в цифру, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.