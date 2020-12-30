Правительство перевыполнило план по соглашениям с крупным бизнесом
Всего планировалось заключить 20 соглашений СЗПК. К концу декабря было подписано 25 договоров общим объемом 1,12 триллиона рублей. Из них почти 900 миллиардов рублей будет инвестировано до 2024 года, говорил вице-премьер Андрей Белоусов.
До 2024 года правительство планирует заключить с бизнесом не менее тысячи подобных соглашений общим объемом 14 триллионов рублей.
СЗПК предлагает инвесторам неизменность условий по налогам, землепользованию и градостроительной деятельности на срок от 6 до 20 лет. А также субсидии на строительство инфраструктуры, уточнила «Газета.Ru».
В 2021 году власти расширят список отраслей экономики, которые могут претендовать на специальные условия. В апреле заработает информационная система «Капиталовложения», заключение договоров перейдет в цифру, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.