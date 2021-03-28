Правительство Пензенской области отправили в отставку

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отправил правительство региона в отставку. Документ опубликован на сайте.

Этим же постановлением он поручил членам правительства исполнять свои полномочия до формирования нового состава.

«Постановляю: объявить об отставке правительства Пензенской области. Поручить правительству Пензенской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Пензенской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе.

Это первое постановление Мельниченко на должности врио губернатора.

Президент России Владимир Путин назначил сенатора Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области 26 марта. Нынешний врио губернатора раньше входил в Совет Федерации от Пензенской области, писал «Царьград».

Бывшего губернатора региона Ивана Белозерцева задержали и потом арестовали по делу о коррупции. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года чиновник получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его жены, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки на общую сумму более 31 миллиона рублей. За это «Биотэк» получал преимущество при заключении госконтрактов, связанных с приемкой, контролем качества и сроков годности за лекарствами и медицинскими изделиями, которые закупались на бюджетные деньги для нужд Пензенской области.

Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белозерцева в связи с утратой доверия.

Досрочные выборы нового губернатора пройдут в единый день голосования, 19 сентября 2021 года.