Правительство отменило более 3,5 тысяч советских актов

Постановление об отмене актов подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Утратившие силу инициативы принимались с 1923 по 1991 годы.

Среди документов, ставших частью истории, правила схода на берег экипажа иностранных судов (1926 год), постановление Совета народных комиссаров «О закрытии игорных заведений» (1928), «Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством» (1943), «О порядке возвращения школьных зданий, используемых не по назначению» (1944), «О структуре и штатах центрального аппарата Совета по делам религий при Совете министров СССР» (1966), «О закупочных ценах на молоко, шерсть, каракуль, овец и коз, картофель и отдельные виды овощей» (1978), «О совершенствовании порядка выезда за границу по служебным делам» (1989), «О порядке и условиях бесплатного проезда народных депутатов СССР» (1991).

При формировании списка учли предложения экспертов, федеральных органов власти, региональных властей, прокуроров, ведущих университетов.

13 января занимавший тогда пост премьера Дмитрий Медведев признал утратившими силу 1259 актов, действовавших в РСФСР и России с 1917 по 2002 годы.

Медведеву принадлежала и сама инициатива по отмене устаревших советских документов. Реформу назвали «регуляторной гильотиной». Ее цель — пересмотр требований законодательства к бизнесу.