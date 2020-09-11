Правительство отменило 81% избыточных требований к бизнесу

В начале сентября правительство России прекратило действие большинства избыточных и устаревших нормативно-правовых актов в сфере бизнеса. Однако изменения коснулись только малых компаний, на средний и крупный бизнес мораторий в 2021 году не распространится.

В аппарате кабмина газете «Известия» рассказали, что в рамках «регуляторной гильотины» утратившими силу признан 81% документов, всего 8797 из 11 тысяч актов.

Например, были изменены правила ввоза и вывоза драгоценных металлов, требования к медосмотру сотрудников атомных станций и перечень тяжелых работ, на которых запрещается использовать труд женщин.

До конца текущего года будут приняты около 500 новых норм. Из них 130 нормативно-правовых актов (НПА) и более 350 — акты федеральных органов исполнительной власти. Сокращение числа норма упростит регулирование и улучшит деловой климат в стране.

В правительстве уверены, что риск «правового вакуума» исключен. Сейчас уже принято 17 постановлений и издано 90 ведомственных приказов, которые регулируют различные сферы деятельности. Еще 63 документа находятся на рассмотрении.

Все эти изменения содержатся в законопроекте, разработанном Минэкономразвития. Предполагается, что малые предприятия будут избавлены более чем от 300 тысяч проверок. Но представители бизнеса считают, что проект станет барьером для развития и роста средних компаний.

Правительство России снизило требования к числу вновь организованных предприятий малого и среднего бизнеса в соответствующем нацпроекте, и намерено выделять для его поддержания не менее 90 миллиардов рублей в год.