Правительство Оренбургской области прокомментировало новость об отставке Паслера

В правительстве Оренбургской области прокомментировали новости о возможном уходе с должности губернатора Дениса Паслера. Представители администрации рассказали о ближайших планах главы области.

Ранее об отставке губернатора Оренбургской области сообщило издание РБК со ссылкой на источники. Якобы Паслер планирует сам покинуть должность, у Кремля к его работе претензий нет.

В правительстве области журналистам РИА «Новости» информацию не смогли подтвердить или опровергнуть, а лишь сообщили о ближайших планах губернатора.

«У губернатора расписан график работы. Сегодня день рождения нашей области, вручение наград и заседание правительства», — сообщили агентству в правительстве региона.

Во вторник, 7 декабря, Оренбургская область отмечает 87-летие.

Денис Паслер работает в должности губернатора с сентября 2019 года. Он родом из Североуральска Свердловской области. До своего приезда в Оренбургскую область Паслер занимал пост председателя правления ПАО «Т Плюс» — крупнейшей частной компании, работающей в сфере энергетики и теплоснабжения.