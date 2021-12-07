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    07 декабря 2021, 10:18

    Правительство Оренбургской области прокомментировало новость об отставке Паслера

    Власти Оренбуржья прокомментировали слухи об отставке губернатора Дениса Паслера

    Екатерина Шамина

    В правительстве Оренбургской области прокомментировали новости о возможном уходе с должности губернатора Дениса Паслера. Представители администрации рассказали о ближайших планах главы области.

    Правительство Оренбургской области прокомментировало новость об отставке Паслера

    Ранее об отставке губернатора Оренбургской области сообщило издание РБК со ссылкой на источники. Якобы Паслер планирует сам покинуть должность, у Кремля к его работе претензий нет.

    В правительстве области журналистам РИА «Новости» информацию не смогли подтвердить или опровергнуть, а лишь сообщили о ближайших планах губернатора.

    «У губернатора расписан график работы. Сегодня день рождения нашей области, вручение наград и заседание правительства», — сообщили агентству в правительстве региона.

    Во вторник, 7 декабря, Оренбургская область отмечает 87-летие.

    Денис Паслер работает в должности губернатора с сентября 2019 года. Он родом из Североуральска Свердловской области. До своего приезда в Оренбургскую область Паслер занимал пост председателя правления ПАО «Т Плюс» — крупнейшей частной компании, работающей в сфере энергетики и теплоснабжения.