    01 мая 2020, 19:30

    Правительство ограничило госзакупки импортных промтоваров

    Анатолий Минкин

    Ограничение на закупку ряда импортных товаров для государственных нужд или обороны страны ввело правительство России. Всего в списке представлены 124 позиций, начиная от оборудования для промышленного производства, заканчивая бумагой и картоном.
    Правительство ограничило госзакупки импортных промтоваров

    Как сообщается в постановлении, под запрет не попадают товары из стран Евразийского экономического союза.

    Также под действия документа не попадают случаи, когда товар покупается в единственном экземпляре и стоит не более 100 тысяч рублей, запрещенный к покупке продукт находится в списке товаров общей стоимостью менее одного миллиона рублей.

    Кроме того, запрет не распространяется, если товар покупается в интересах ФСО, ФСБ, МВД, Минобороны и Управления делами президента.

    Запрет на покупку не действует, если производства аналогичного товара нет в России.