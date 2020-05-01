Правительство ограничило госзакупки импортных промтоваров

Ограничение на закупку ряда импортных товаров для государственных нужд или обороны страны ввело правительство России. Всего в списке представлены 124 позиций, начиная от оборудования для промышленного производства, заканчивая бумагой и картоном.

Как сообщается в постановлении, под запрет не попадают товары из стран Евразийского экономического союза.

Также под действия документа не попадают случаи, когда товар покупается в единственном экземпляре и стоит не более 100 тысяч рублей, запрещенный к покупке продукт находится в списке товаров общей стоимостью менее одного миллиона рублей.

Кроме того, запрет не распространяется, если товар покупается в интересах ФСО, ФСБ, МВД, Минобороны и Управления делами президента.

Запрет на покупку не действует, если производства аналогичного товара нет в России.