Правительство ограничило госзакупки импортных промтоваров
Ограничение на закупку ряда импортных товаров для государственных нужд или обороны страны ввело правительство России. Всего в списке представлены 124 позиций, начиная от оборудования для промышленного производства, заканчивая бумагой и картоном.
Как сообщается в постановлении, под запрет не попадают товары из стран Евразийского экономического союза.
Также под действия документа не попадают случаи, когда товар покупается в единственном экземпляре и стоит не более 100 тысяч рублей, запрещенный к покупке продукт находится в списке товаров общей стоимостью менее одного миллиона рублей.
Кроме того, запрет не распространяется, если товар покупается в интересах ФСО, ФСБ, МВД, Минобороны и Управления делами президента.
Запрет на покупку не действует, если производства аналогичного товара нет в России.