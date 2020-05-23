Правительство одобрило выплаты 5 и 10 тысяч рублей на детей

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Деньги получат семьи, в которых первый ребенок родился в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Каждый месяц на детей этого возраста будет перечисляться по пять тысяч рублей. Всего власти выделили на такие выплаты 24,9 миллиона рублей.

Также выплаты рассчитаны на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. Это касается несовершеннолетних младше 16 и тех, кому исполнится 16 лет с 11 мая по 1 июля 2020 года. В этих семьях получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Всего государство выделило для этой цели 197 миллионов рублей.

Выплаты получат не менее 1,6 миллиона детей в возрасте до трех лет и не менее 19 миллионов несовершеннолетних в возрасте от трех до 16 лет.

Денежные средства выделят из резервного фонда Правительства РФ.

Ранее россиянам пообещали увеличить пособие по уходу за первым и последующим детьми. Его размер вырастет вдвое — как минимум до 6,75 тысячи рублей.