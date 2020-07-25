Правительство одобрило выделение средств на выплаты пособий безработным

«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным безработными», — говорится в сообщении правительства.

На выплаты потерявшим из-за пандемии работу направят около 20 миллиардов рублей. Деньги передадут из правительственного резервного фонда Роструду, а ведомство распределит их по регионам.

22 июля премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства в прошлом году. Он заявил, что коронавирус серьезно ударил по российскому рынку труда. С 1 апреля число официально зарегистрированных в службах занятости безработных выросло в три с половиной раза. Сейчас их около трех миллионов человек.

Чтобы поддержать людей, пособие по безработице увеличили, а выплаты тем, кто остался без работы до начала пандемии, продлили на три месяца.