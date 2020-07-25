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    25 июля 2020, 13:26

    Правительство одобрило выделение средств на выплаты пособий безработным

    Андрей Иванов

    Кабмин по итогам заседания 24 июля одобрил выделение средств на выплаты пособий россиянам, которые во время пандемии коронавируса потеряли работу. Об этом сообщили на сайте российского правительства.
    Правительство одобрило выделение средств на выплаты пособий безработным

    «Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным безработными», — говорится в сообщении правительства.

    На выплаты потерявшим из-за пандемии работу направят около 20 миллиардов рублей. Деньги передадут из правительственного резервного фонда Роструду, а ведомство распределит их по регионам.

    22 июля премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства в прошлом году. Он заявил, что коронавирус серьезно ударил по российскому рынку труда. С 1 апреля число официально зарегистрированных в службах занятости безработных выросло в три с половиной раза. Сейчас их около трех миллионов человек.

    Чтобы поддержать людей, пособие по безработице увеличили, а выплаты тем, кто остался без работы до начала пандемии, продлили на три месяца.

    Новости SMI.FM