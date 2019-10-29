Правительство одобрило создание единого поставщика ТВ

Правительство одобрило законопроект о создании единого поставщика контента эфирных телеканалов в интернете без учета критики участников рынка. Они намерен продумать «стратегию противодействия», и внести необходимые поправки на стадии обсуждения в Госдуме.

Отзыв о документе, подписанный вице-премьером Константином Чуйченко, опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы. Какие-либо замечания в нем отсутствуют.

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Одобренные кабмином поправки предусматривают создание единого поставщика до 2020 года. Он будет выбран Роскомнадором по результатам конкурса. Примечательно, что к поставщику контента не будет применяться антимонопольное законодательство. Проект закона в ближайшее время рассмотрит комитет по информполитике.

Отрицательные отзывы на документ направили крупнейшие игроки интернет-рынка. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) назвали «крайне опасным» исключение любого субъекта из антимонопольных ограничений и проект не поддержали.

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин сообщил газете «Коммерсант», что удивлен отсутствием мнения бизнеса в отзыве правительства.

«Видимо, между первым и вторым чтением нам придется продолжить обсуждение, потому что законопроект в текущем виде надо перерабатывать, концептуально или хотя бы по частям», — предположил Алексей Бырдин.

Вице-президент АКТР Михаил Силин сообщил изданию, что продолжит критиковать документ в доступной мере и в случае его принятия предложит операторам стратегию противодействия.

«Законопроект предполагает практически безграничные возможности для продвижения бизнес-интересов уполномоченной организации и давления на остальных игроков, лишая их возможности прямого взаимодействия»», — сообщили в компании «Триколор».

По мнению специалистов, принятие подобного закона приведет к разрушению формировавшегося десятилетиями российского информационного пространства.